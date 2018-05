Știi ce mănânci? Legumele tratate chimic provoacă teamă în Europa Nu suntem singurii care ne temem de legumele contaminate cu pesticide. Italienii, francezii si vecinii maghiari spun ca acest fenomen nu poate fi evitat, in nicio tara europeana. Sute de mii de tone de pesticide sunt date in fiecare an pe legumele si fructele produse in Europa. Unele state au redus cantitatea de chimicale, dar majoritatea folosesc mai multe pesticide de la an la an. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

