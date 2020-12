Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii sectorului HORECA sustin ca nu exista nici o statistica care sa demonstreze ca industria Horeca este cauza principala a cresterilor cazurilor de COVID-19.

- La data de 14 octombrie 2020, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala au intocmit dosar de cercetare penala, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals și transport ilegal de material lemnos, privind transportul cantitații de 26,4 metri cubi de material lemnos, realizat de reprezentanții…

- Consiliul National al Federatiei SANITAS va evalua marti rezultatele intalnirii cu echipa guvernamentala, urmand sa decida asupra strategiei pentru perioada imediat urmatoare, se arata intr-un comunicat al organizatiei sindicale postat pe pagina sa de Facebook. …

- Municipalitatea din Copenhaga doreste sa interzica accesul in centrul orasului pentru trotinetele electrice inchiriabile, au anuntat vineri reprezentantii Primariei daneze, prin adoptarea uneia dintre cele mai stricte reglementari din lume in aceasta chestiune, informeaza AFP. "Nu va mai…

- Patronii de restaurante sunt de parere ca inchiderea restaurantelor nu va opri epidemia. Inainte de criza, HoReCa avea circa 40.000 societati comerciale cu capital 100% romanesc. Din cauza crizei, cifra de afaceri a sectorului a scazut cu circa 80%, noteaza Mediafax,Inchiderea restaurantelor…

- Reprezentanții IPJ Dolj anunța intensificarea acțiunilor și verificarilor in perioada urmatoare. Motivul este creșterea numarului cazurilor de Covid-19, spun polițiștii. ”Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, sub autoritatea…

- Fondat in anul 1998 ca si asociatie de interes public, Clubul Economic German Transilvania este primul club economic din sectorul sau de activitate din Romania si isi pune la dispozitie serviciile tuturor oamenilor de afaceri si intreprinderilor din regiune si din judetele invecinate. Obiectivul clubului…

- Reprezentanții PER din Ștefanești au reacționat dupa acuzațiile de fraudare a alegerilor lansate in spațiul public in ultimele zile. Este vorba despre numararea voturilor care au facut ca PER sa aiba, in cele din urma, un reprezentant in Consiliul Local al orașului Ștefanești. „Nici vorba de vreo frauda…