Stiri pe aceeasi tema

- Germania a anuntat luni ca se pregateste sa primeasca mai multe mii de persoane care fug de razboiul din Ucraina, inclusiv persoane grav ranite si bolnave, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Potrivit unui raport al Penitenciarului Bistrița, in acest moment, in instituție iși ispașesc pedeapsa și cațiva straini. Este vorba despre doua persoane din Republica Moldova, un neamț, un ucrainean și un cetațean cu dubla cetațenie olandeza și israeliana. 435 de persoane sunt incarcerate in Penitenciarul…

- Cinci barbati si trei femei, cu varste cuprinse intre 33 si 52 de ani, au fost internati de urgenta la spital, unde un barbat in varsta de 52 de ani a murit mai tarziu.Procurorul Gerd Schaefer a trasnmis ca analizele toxicologice au aratat ca in șampanie se afla o ”concentratie mare” de ecstasy.Parchetul…

- Un barbat de 52 de ani a decedat intr-un restaurant din orașul bavarez Weiden dupa ce a consumat o bautura contaminata. Alte șapte persoane cu varste intre 33 și 52 de ani au ajuns la spital, unele in stare grava, cu simptome de intoxicare, relateaza RTL . Cei 8 au consumat o bautura imbuteliata inainte…

- Un barbat de 52 de ani din Germania a murit dupa ce a baut șampanie contaminata cu ecstasy.In bautura era o cantitate mare de ecstasy, de circa 1.000 de ori doza unei unitați de consum ”normale”.printre victime a fost și proprietarul restaurantului.Anchetatorii cred ca traficanții de droguri ar fi stocat…

- Un barbat de 52 de ani din Germania a murit dupa ce a baut șampanie contaminata cu ecstasy.In bautura era o cantitate mare de ecstasy, de circa 1.000 de ori doza unei unitați de consum ”normale”.printre victime a fost și proprietarul restaurantului.Anchetatorii cred ca traficanții de droguri ar fi stocat…

- Un barbat de 52 de ani din Germania a murit dupa ce a baut șampanie contaminata cu ecstasy.In bautura era o cantitate mare de ecstasy, de circa 1.000 de ori doza unei unitați de consum ”normale”.printre victime a fost și proprietarul restaurantului.Anchetatorii cred ca traficanții de droguri ar fi stocat…

- Mirel Palada a scris un articol exceptional, dureros de sincer. Cam ca o oglinda. Dupa aceea blogul sau a fost inchis: „Sfanta Greta Trotineta și PeNeNeReta”. “Țarile europene dezvoltate sunt țari post-imperialiste care au supt secole la rand de la toți amarații pamantului. Anglia, Franța, Germania,…