- Oameni cu suflet mare pun mana de la mana sa ajute la reconstruirea casei familiei Trif din Soporu de Campie care a ars in totalitate sambata dimineața, din cauza unui scurtcircuit. citește și: O casa a luat foc la Soporu de Campie comuna Frata! Cei care doresc sa ofere sprijin, pot depune bani in contul…

- Dimineața incepe prost cu un incendiu și un accident in județ. Dupa incendiul de la Soporu de Campie, o femeie s-a rasturnat cu mașina la Negreni. A ajuns cu SMURD-ul la spital. O femeie care acuza dureri lombare a fost transportata la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit…

- In aceasta dimineața in jurul orei 4,30 un puternic incendiu a izbucnit la o casa din Soporu de Campie comuna Frata. La locul incendiului s-au deplasat pompierii turdeni, dar și cei de la punctul de lucru Mociu și Dej. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața pentru…

- La Frata continua lucrarile de reparații dupa ploile din ultima perioada. Se lucreaza atat la Frata, cat și in satele arondate comunei: Poiana Frații, Soporu de Campie sau Berchieșu. „Continuam cu lucrari de reprofilare drumuri, decolmatare șanțuri, in urma ploilor abundente, plombare drum Poiana Frați…

- Primarul comunei Frata, Cristian Cherecheș, a semnat actele de incepe a lucrarilor la canalizarea și stația de epurare din satul Soporu de Campie, comuna Frata. Lucrarea va fi efectuata de firma Aqua Serv din Cluj Napoca, suma totala fiind de aproape 17.000.000 lei, finanțarea fiind din programul Anghel…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat faptul ca s-au pus in vanzare biletele pentru finala Cupei Romaniei de la Sibiu, dintre Universitatea Cluj și Sepsi Sfantu Gheorghe. Finala Cupei se va juca la Sibiu, pe stadionul „Municipal”, miercuri, 24 aprilie, incepand cu ora 20:30. Bilete pentru finala…

- Parintele Francisc Doboș a explicat in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D, ca Dumnezeu are nevoie și de implicarea omului, explicand apoi care este ideea de a da follow Divinitații Parintele Francisc Doboș, paroh al Bisericii Romano Catolice Sacre-Coeur din București, este,…

- Parohia Ortodoxa Berchieșu in parteneriat cu Asociația ,,Ograda Satului” din Soporu de Campie, au desfașurat o activitate prepascala de Incondeiere a Oualor in mod tradițional, alaturi de copiii din Berchieșu și Soporu de Campie, așa cum odinioara le pregateau parinții și bunicii noștri. „Copiii noștri…