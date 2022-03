Stiri pe aceeasi tema

- Metalurgistul Cugir va juca primul meci oficial al anului, contra Arieșul Turda, vineri, ora 15:00, in deplasare, in etapa a XVI-a a Ligii a III-a. Meciul tur a fost caștigat de cugireni cu 3-2, revenind de la 1-2, golurile fiind marcate de M. Lupu(7), I. Grozav(67) și Al. Rus(88) Dupa 15 etape, echipa…

- Astazi, la ora 15.00, pleaca la drum eșalonul terț | Sticla Arieșul Turda – Metalurgistul Cugir, in deschiderea sezonului Dupa o pauza de 14 saptamani, pleaca la drum și caravana eșalonului terț, Metalurgistul Cugir fiind prima dintre conjudețenele ce intra in arena, cu meci in deplasare astazi, de…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, contra celor de la Metalurgistul Cugir, intr-un meci ce va conta pentru etapa a XVI-a, din cadrul ligii a treia, seria a IX-a. Turdenii,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 10:30, contra celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce se va desfașura la Turda. Inițial, partida trebuia sa se desfașoare pe terenul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La ce folosește, de fapt, capacul din interiorul sticlei de ulei. Acest truc poate sa iți fie de un real folos. Cum Tik Tok a devenit, in ultima vreme, o sursa inepuizabila de informații, tot acolo a fost realizat și acest truc. El este util in bucatarie și chiar daca crezi ca informația aceasta poate…

- Unirea Alba Iulia abordeaza anul 2022 din postura de „lanterna roșie” a Seriei a 9-a și cu un nou cuplu de antrenori, Marcel Rusu (secund in prima parte a campionatului) și Mircea Oprea (revenit in curtea „alb-negrilor” dupa un an), din staff-ul tehnic mai facand parte Petre Clep (se ocupa de pregatirea…

- Echipa de fotbal Unirea Dej va disputa șase jocuri de verificare pana la reluarea Ligii 2. In perioada 25 ianuarie – 4 februarie, dejenii se vor pregati in cadrul unui cantonament pe plan local. Maine, la ora 11, la Stadionul Municipal Dej, este programata reunirea lotului Unirii Dej. Poimaine, uniriștii…

- Darius Olaru (23 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, a adus victoria in deplasarea de la Mediaș cu Gaz Metan (1-0), reușind sa inscrie primul sau gol din actuala ediție. In direct la GSP Live, Ionuț Rada (39 de ani), fostul fundaș de la Rapid, FCSB sau CFR Cluj, a analizat victoria roș-albaștrilor…