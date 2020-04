Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Camera Deputatilor a adoptat tacit, in urma cu patru zile, proiectul de lege privind „autonomia Tinutului Secuiesc”. Niciun partid nu a avut pana acum o reactie publica in urma acestui fapt.LeAnn Rimes Is Offering Fans Music And Meditation During Coronavirus Outbreak Proiectul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat joi, cu amendamente, proiectul referitor la Ordonanta de urgenta 33/2020 privind unele masuri fiscale. "Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata, contribuabilii care platesc impozit pe venitul microintreprinderilor,…

- Proiectul aparținea PSD, dar social-democrații au fost de acord cu observațiile venite din partea Administrației Prezidențiale. Prin acest vot, PSD da primul semnal ca e dispus sa renunțe la controversatul proiect, contestat deja de jurnaliști, scrie europalibera.org. Inițiatorul legii a fost…

- Proiectul de lege depus de PSD, PRO România și ALDE care prevede acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice este dezbatut în Camera Deputaților la aceasta ora. Proiectul prevede amânarea plații CAS pentru angajatori pe o perioada de 3 luni și posibilitatea…

- Bratarile electronice pentru detinuti ar putea deveni realitate, dupa ce Senatul a adoptat, marți, proiectul PNL privind monitorizarea prin dispozitive electronice a detinutilor. Camera Deputatilor va avea rol de for decizional, anunța MEDIAFAX.Dupa aproape trei ani in care alesii au promis,…

- Proiectul legislativ pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetațenilor romani foști rezidenți pe teritoriul Romaniei, care se intorc in țara a trecut tacit de Senat și se afla la Camera Deputaților. Este propusa acordarea unor facilitați fiscale romanilor care au lucrat in strainatate…

- Bunicii care iși ingrijesc nepoții ar putea primi o indemnizație de 650 de lei, potrivit unui proiect de lege adoptat tacit, luni, de Senat. Initiatorii au sustinut ca un copil este mai bine crescut de un membru al familiei, decat la creșa. For decizional este Camera Deputaților. Potrivit proiectului…

- Premierul demis, Ludovic Orban, considera ca existe sanse reale ca proiectul PNL privind alegerea primarilor in doua tururi, care se afla de aproape trei ani in dezbatere parlamentara, sa fie adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ce proiectul pentru care Guvernul…