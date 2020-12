Știați? Când au fost cele mai grele ierni din România Anotimpurile s-au schimbat și in țara noastra, ca peste tot pe planeta. Meteorologii ANM spun ca ne indreptam spre o iarna blanda, dar care nu va fi lipsita de fenomene extreme, adica nopți geroase, viscole. Pana acum, fiecare luna din acest an a fost mai calda decat ar fi fost normal. Cand au fost cele mai grele ierni din Romania Ce bucurie pentru copii: a venit iarna! Nu știm inca daca va fi o iarna blanda, cu ceva zapada, sau o iarna grea, cu viscole, troiene și ger. In anii 1929, 1942, 1954 si 1967, Romania s-a confruntat cu cele mai cumplite ierni din ultimul secol. Temperatura minima absoluta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, profesorul de istorie Emanuel Balan, director adjunct al Liceului „Vasile Conta” si presedintele Asociatiei Pro Democratia Targu Neamt si-a lansat cartea „Targu Neamt-file de istorie”. O carte in care cei interesati de istoria orasului in care s-au nascut sau traiesc pot afla crampeie nestiute…

- Filiala Bihor a Partidului National Liberal (PNL) si-a desemnat lista de candidati la Senat si Camera Deputatilor, pentru alegerile parlamentare, conform unui comunicat transmis duminica de catre conducerea filialei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, listele de candidati au fost aprobate…

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 16 octombrie, ora 18:00 – 17 octombrie, ora 10:00Fenomene vizate: ploi in general moderate cantitativ, fenomene de instabilitate atmosferica Aria ploilor se va deplasa catre estul și sud-estul teritoriului. Va ploua moderat cantitativ,…

- Datele parțiale ale alegerilor locale, furnizate de Biroul Electoral Central, pentru algerile din București, ofera o viziune extrem de interesanta a efectelor fracturii care a avut loc, in ultimii ani, pe scena...

- Rezultatele parțiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din București, pentru funcția de primar al Capitalei și pentru funcțiile de primar de sector, valabile...

- Primele date de tip exit-poll arata ca in București lupta este una stransa, atat la Primaria Capitalei, cat și la primariile de sector. La ora 12.00, dupa cinci ore de vot, alegerile se joaca in continuare.Potrivit unor surse din cadrul Alianței PNL-USRPLUS, se anunța unele surprize la primariile…

- Meteorologii ANM au anuntat ca vremea se va raci, iar vantul va avea intensificari, in toate regiunile. In vestul, centrul și nordul țarii, vor fi innorari și, local, averse și descarcari electrice, iar in restul teritoriului innorarile vor fi temporare și astfel de fenomeme se vor semnala pe arii…