- Conducatorii auto le-ar putea prezenta agentilor de politie, la un eventual control, si varianta electronica a politei RCA, fara a mai fi necesar sa aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto doar in format original, pe suport de hartie. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…

- "Digitalizarea reprezinta un obiectiv foarte important pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar propunerile de modificare a Normei nr. 20/2017 sunt menite sa vina in sprijinul asiguratului RCA, in sensul simplificarii procedurii de verificare a existentei unui contract de asigurare civila…

- ​Autoritatea de Supraveghere Financiara a supus consultarii publice timp de 10 zile, începând de astazi, proiectul care modifica Norma nr. 20/2017 referitoare la dovada încheierii asigurarii RCA în cazul controalelor efectuate de catre autoritațile abilitate. Conform proiectului,…

- Incepand cu data de 1 iulie 2020, asiguratorii vor tipari polița de asigurare Carte Verde, indiferent daca se elibereaza cu Contractul de asigurare RCA sau in mod separat, pe hartie de culoare alba in loc de culoare verde, informeaza Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania - BAAR. Decizia…

