Francis Albert "Frank" Sinatra s a nascut la data de 12 decembrie 1915. Artistul a incetat din viata la 14 mai 1998 in Los Angeles, California, SUA.A fost cantaret, producator si actor american cu origini italiene, laureat al premiului Academiei Americane de Film pentru cel mai bun actor intr un rol secundar, in 1954, pentru rolul jucat in filmul From Here to Eternity, conform Wikipedia.Si a inceput cariera muzicala impreuna cu Harry James si Tommy Dorsey.Sinatra a avut succes ca inter ...