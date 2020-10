Stiati ca puteti fi amendat pentru certificatul energetic? Planuiti sa inchiriati sau sa vindeti o locuinta? ATENTIE - Puteti primi o amenda de 2.500 lei in cazul in care anuntul imobiliar nu contine informatii din certificatul energetic.



Din luna august 2020, la publicarea unui anunt de inchiriere sau de vanzare a unui imobil, in vederea informarii potentialilor cumparatori sau chiriasi, proprietarul, administratorul sau agentul imobiliar are obligativitatea de a include informatii preluate din certificatul energetic, ne informeaza specialistii de la www.certific.ro.



Sanctiunile pentru nerespectarea acestei obligatii sunt de maxim… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Alba a Galeriilor (NAG) Bucuresti se desfasoara anul acesta in 59 de spatii culturale si prezinta cu ocazia celei de-a 14-a editii doua proiecte speciale. Alte zece orase se adauga evenimentului: Alba Iulia, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Medias, Resita, Sibiu, Targu Mures, Timisoara. Distribuie…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat in fața Gabrielei Firea. Realizat in parteneriat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde exit-poll-ul arata…

- Alegeri locale 2020, rezultate sodaj exit poll Biroul Electoral Central a acreditat 3 institute care vor putea face sondaje de opinie la scrtutinul din 27 septembrie. Astfel, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia “Biroul de Cercetari…

- Emisiunea de marci postale "Port popular de nunta (II)" va fi disponibila, incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- Anul acesta, cea de a treia ediție a Street Delivery va avea loc sub forma proiecte-insula, raspandite in tot orașul, sub umbrela unei teme comune: ReSoluții, in weekendul 29-30 august. Ediția de anul acesta ia forma unui eveniment-puzzle, raspandit in tot orașul și recompus online. Comunitațile vor…

- Licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru achizitia a 100 de autobuze electrice a fost anulata dupa ce toate cele trei oferte depuse au fost respinse la evaluarea tehnica. Doua firme din Turcia si una din China au fost cele care au depus oferte, iar valoarea estimata a contractului…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie,…