- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (28 ani, 106 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Chicago (SUA), competitie dotata cu premii in valoare totala de 235.238 de dolari. In optimi, romanca a intalnit-o pe rusoaica Varvara Graceva (21 ani, 88 WTA), dar a abandonat…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Camelia Begu (30 ani, 74 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio; SUA), competitie dotata cu premii in valoare totala de 253.258 de dolari. In optimi, romanca a invins-o pe slovena Polona Hercog (30 ani, 85 WTA), scor 7-6…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 81 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Gdynia (Polonia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari.Cotata cu a treia sansa la cucerirea trofeului, Irina Begu a invins-o, in primul tur,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (81 WTA) a trecut in turul secund al turneului de tenis feminin Poland Open, de la Gdynia. Favorita numarul 3, Begu a invins-o in primul tur pe belgianca Ysaline...

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a oprit in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, fiind nevoita sa abandoneze in setul al doilea al meciului cu australianca Ajla Tomljanovic, la scorul de 6-4, 3-0 in favoarea adversarei sale. Raducanu, in varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost surclasata de poloneza Iga Swiatek, a saptea favorita, cu 6-1, 6-0, vineri, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Begu (30 ani, 79 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa la Wimbledon, reusita prima…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de americanca Serena Williams, cu 6-3, 5-7, 6-1, miercuri seara, la Paris, in runda a doua a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Buzarnescu (33 ani, 174 WTA) a reusit sa ii ia un set legendarei jucatoare americane…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 61 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Strasbourg, dupa ce a invins-o pe a opta favorita, poloneza Magda Linette, scor 3-6, 6-4, 6-2.