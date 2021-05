Stiati ca … despre Romania ? Curiozitatile din Romania nu opresc sa ma mire. Sunt atatea locuri si lucruri neexplorate integral si nepromovate, incat parerea de rau este mare, pentru ca oamenii nu stiu cat de interesante sunt acestea. Va prezentam o mica colectie de „stiati ca”-uri despre Romania care va vor face curiosi” – stiati ca cea mai lunga pestera […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- In 1985, Oana Sarbu castiga trofeul "Steaua fara nume", iar in 1986, "Premiul Tineretii" la Festivalul "Mamaia 39;86".Oana Sarbu n. 13 mai 1968, Bucuresti, Romania este o cantareata de muzica usoara si actrita romana.Este fiica lui Romulus Sarbu, unul din membrii celebrului cuplu comic fantezist Anton…

- Cariera Alessandrei Stoicescu se leaga, fara intrerupere, de Intact Media Group, trustul controlat de familia Voiculescu, unde a ocupat, incepand din 1995, functia de editor prezentator.Alessandra Stoicescu n. 28 aprilie 1976, Bucuresti, Romania este un om de televiziune roman, cunoscut ca prezentator…

- Din 1990, Constanta Buzea a lucrat ca redactor la Romania literara, unde a semnat rubrica de corespondenta "Post restantldquo;. Constanta Buzea n. 29 martie 1941 ndash; d. 31 august 2012 a fost o poeta din Romania. Constanta Buzea a urmat cursurile Facultatii de Filologie, Universitatea din Bucuresti,…

- Știați ca peste 50.000 de tineri romani au plecat deja la studii in strainatate? Datele prezentate de Liga Studenților Romani in Strainatate și de alte organizații neguvernamentale ne arata ca numarul celor care pleaca crește cu 5% pana la 20% in fiecare an. Majoritatea aleg sa nu se mai intoarca in…

- "Viata satului" este una dintre cele mai vechi emisiuni de televiziune din Romania. La data de 10 martie 1957, avea loc prima emisie a emisiunii "Viata satului".Viata satului este una dintre cele mai vechi emisiuni de televiziune din Romania, transmisa pe TVR 1. Initial titlul emisiunii a fost "Emisiunea…

- ​​România într-un punct critic, calitatea candidaților la recrutare din ce în ce mai slaba ● Bugetul pe 2021, unul de corectie. CES nu vrea ca statul sa ajute companiile in detrimentul bugetarilor ● Ancheta DNA: Lista celor mai norocoase firme afectate de pandemie ● Companiile municipale…

- Asociația Foștilor Parlamentari vrea sa ii ceara Avocatului Poporului sa conteste la CCR abrogarea pensiilor speciale ale aleșilor. Fostul senator Mihai Goțiu dezvaluie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a primit o petiție din partea Asociației Foștilor Parlamentari prin care aceștia vor sa sesizeze…

- Fostul senator Mihai Goțiu dezvaluie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a primit o petiție din partea Asociației Foștilor Parlamentari prin care acești vor sa sesizeze Avocatul Poporului pentru a contesta la CCR legea prin care au fost abrogate pensiile speciale ale parlamentarilor. „Știați ca…