Stiri pe aceeasi tema

- Acum 65 de ani se naștea o stea! Nu este deloc vreo exagerare, ci... un adevar pe care nu poate nimeni sa il puna la indoiala sau sa il conteste! Este vorba despre Margareta Paslaru, doamna muzicii ușoare romanești.

- Muzica face parte din viața noastra de zi cu zi, fiind prezenta la cele mai importante evenimente. Asculți muzica la aniversari, cand ești trist sau ești vesel, cand vrei sa transmiți un mesaj, in tramvai, in metrou, in parcuri.

- Buzoienii au ocazia sa petreaca doua saptamani alaturi de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului. Dragaica, considerata pana nu demult un simplu targ in care principala atracție o reprezentau „comediile” și terasele cu mici și bere, a capatat de anul trecut o noua imagine. Primaria Buzau continua…

- Muzica cucerește din nou... SIBIUL! Biletele pentru ediția cu numarul 15 a proiectului ”Concerte Estivale. Zilele Muzicale Romano-Americane” s-au pus in vanzare și pot fi achiziționale de la Casa de Bilete a Salii Thalia. Festivalul are in program 3 evenimente și va culmina cu tradiționalul concert…

- Corina Chiriac, doamna muzicii ușoare romanești, a fost victima unui accident! A ajuns la spital, dupa ce a cazut pe scari! "Nu am voie sa calc pe piciorul drept!", a povestit artista pentru Agenția VIP, menționand ca e bine ca a scapat cu atat și cu o sperietura groaznica.

- Stela Enache, marea doamna a muzicii ușoare romanești, are 68 de ani și toata Romania o cunoaște mai ales piesei „Ani de liceu”, compusa chiar de regretatul ei soț, Florin Bogardo. Deși are un trup de adolescenta, „bunica” a intuit aproape perfect varsta artistei. A ratat un singur an!

- Doliu in Romania. Dirijorul Ion Țibrea, cel care a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, printre care Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu, s-a stins din viata.

- In acest weekend ne intalnim din nou pe radioiasi.ro cu muzica pop și tineri interpreți foarte talentați. Sambata, de la ora 12.00 si duminica de la ora 11.00 transmitem video live Festivalul-concurs „Floare de April” – Tecuci 2018. Casa de Cultura a municipiului Tecuci organizeaza in Sala de spectacole…