Știați că ananasul nu crește în copaci? Recunoașteți, exista aici oameni care au crezut ca ananasul crește in copaci? Ananasul (lat. Ananas comosus) este o planta erbacee multianuala, specia Ananas din familia Bromeliaceae. Ananasul este reprezentat in cultura de o mare varietate de soiuri, nu numai in America de Sud, unde cresc reprezentanții speciei ananas, dar și in toate țarile tropicale din intreaga lume. Continuare: e Citeste articolul mai departe pe noi.md…

