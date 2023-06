In urma cu doar cateva luni, Oana Lis, soția fostului primar al Capitalei, a trecut prin momente cumplite, atunci cand medicii i-au pus un diagnostic grav in urma unor investigații: cancer de piele. Vedeta a fost operata, iar acum se afla in proces de recuperare. Oana Lis s-a temut pentru viața ei și marturisește ca aceasta situație a facut-o sa reflecteze și mai mult asupra vieții, care este foarte scurta.