- De prea mult timp Romania face eforturi pentru a se desprinde de trecutul sau comunist. Am trecut prin prea multe tranziții, dupa Revoluția sangeroasa din Decembrie 1989, dar societatea noastra inca nu s-a transformat complet, ramanand tot… profund romaneasca. Ultimii ani nu au fost deloc simpli – au…

- ”Era cu adevarat incredibil de vazut”, a povestit duminica Donald Trump, la Casa Alba, o versiune intesata de detalii si de impresii personale a operatiunii militare americane in Siria care a condus la moartea liderului gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza AFP.

- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline. Compania infiintata in anul…

- Primaria a reactionat dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu un vagon de tramvai cu scaune distruse si mazgalite cu vopsea, autorul imaginilor comentand ca tramvaiul arata 'ca in lumea a treia'. Primaria si Compania de Transport Public (CTP) Arad au precizat ca a fost vorba de un caz de vandalizare…

- Probabil ca ai vazut și tu celebrelele anunțuri cu jocuri care promit sa te faca mai inteligent dupa câteva utilizari. În acest sens, specialiștii au efectuat mai multe studii pentru a stabili daca aceste jocuri au vreun impact asupra creierului.

- Vedeta de televiziune Andreea Esca iși aniverseaza astazi fiica, Alexia. Alexia Eram, fiica prezentatoarei principalului jurnal de știri de la Pro TV, implinește sambata, 31 august, 19 ani. Andreea Esca a facut o declarație emoționanta de ziua de naștere a fiicei sale. "Tu ești primul om care mi-a schimbat…

- Este un lucru știut ca tinerele generații migreaza masiv spre zonele urbane. Atrași de mirajul unei vieți, teoretic mai ușoare, aceștia abandoneaza pe capete satele, lasandu-le pe mana tot mai neputincioasa a celor aflați la virsta senectuții. Varstnicii mai lucreaza cat pot, dar ușor-ușor…

- Nicolae Ceaușescu avea in plan sa construiasca 3.200 de kilometri de autostrada. Harta de mai jos este intocmita in perioada 1967-1969 de cei mai iscusiți ingineri-constructori din Romania.Cand s-a intamplat revoluția din 1989 Romania avea deja 113 kilometri construiți din cifra totala: 96 de kilometri…