Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a avut o noua convorbire prin telefon cu secretarul Apararii al SUA, Lloyd Austin, prilej cu care oficialul american a accentuat ca articolul 5 al NATO, care prevede ca un atac armat impotriva unuia dintre aliati va fi considerat un atac impotriva tuturor,…

- Partidul Comuniștilor (PCRM) a criticat guvernul Republicii Moldova pentru inactivitate in condițiile crizei energetice. Potrivit Infotag, declarația comitetului central al PCRM noteaza ca „autocrația Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) de la guvernare depașește limitele bunului simț”. Autorii…

- Abandonul școlar este prioritatea 0 la inceput de 2022 pentru invațamantul nemțean. Mihai Obreja, șeful Inspectoratului Școlar Neamț, a susținut astazi, 11 ianuarie, o ședința online cu toți directorii de școli, inclusiv cu cei care nu s-au inscris ori n-au promovat concursul incheiate la finele anului…

- Potrivit lui Thomas Haldenwang, expertii agentiei au observat incercari de influenta in timpul campaniei inaintea alegerilor pentru Bundestag.Potrivit lui Thomas Haldenwang, expertii agentiei au observat incercari de influenta in timpul campaniei inaintea alegerilor pentru Bundestag.

- Republica Moldova, care va detine in prima jumatate a anului viitor presedintia in exercitiu a OCEMN - Organizatia Cooperarii Economice la Marea Neagra -, va promova o cooperare orientata spre rezultate tangibile pentru regiune, un dialog autentic, constructiv, precum si o conectivitate mai buna…

- Un șofer, care avea 4 pasageri în mașina, a fost filmat cum bea bere la volan. Imaginile cu cheful au fost postate de catre unul din petrecareți pe o rețea de socializare, potrivit echipa.md. În secvența video se vede cum pasagerul de pe bancheta din fața bea bere, iar…

- Deși datele privind pandemia de coronavirus par din ce in ce mai bune, țara noastra se afla in aceste zile sub amenințarea noii tulpini Omicron, care a ingrijorat lumea intreaga. Și, cum de sarbatori, cu toții suntem tentați sa ne bucuram ca altadata, oamenii legii vegheaza sa fie respectate regulile.„Avem…

- Tot mai mulți fotbaliști au inceput sa cada in timpul meciurilor sau al antrenamentelor, in ultimul timp, dupa vaccinare. Ultimul caz vine din Anglia. Fotbalistul echipei Wigan, Charlie Wyke, a fost spitalizat dupa ce s-a prabusit pe teren in timpul unui antrenament, a anuntat, joi, clubul englez.…