Stiri pe aceeasi tema

- Concret, SRI ii roaga pe doritori sa depuna CV-urile pana pe 1 martie 2023, pe site-ul instituției. Concret se cauta ofițeri specialiști IT&C, vorbitori de limbi straine și luptatori antitero și alte posturi cheie in aceasta instituție. Serviciul Roman de Informații face angajari De menționat ca toate…

- Deși exista tragedii, precum cutremurul din Turcia, care nu pot fi anticipate cu succes, sunt și situații in care daca ai in minte cateva informații simple, iți poți salva viața. Afla ce semne te avertizeaza in privința uunui atac terorist sau a unei potențiale otraviri!

- La doar 31 de ani lumina distanța, astronomii au identificat o exoplaneta rara de dimensiunea Pamantului, care orbiteaza la o distanța potrivita de steaua sa, și care ar trebui sa fie ospitaliera pentru viața așa cum o cunoaștem. Daca presupunerile experților se adeveresc, exoplaneta poate avea condițiile…

- Articolul Ursul brun sfaturi și informații care iți pot salva viața in situația extrema a intalnirii cu ursul se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Ce trebuie sa știți atunci cand desfașurați activitați in aer liber, in zone din arealul ursului, pe timp de iarna? Cu toate ca urșii evita mai degraba…

- Luni dimineața, pe 16 ianuarie, o crima infioratoare șoca Romania: un barbat a spart ușa unui cuplu cu un topor și i-a ucis brutal pe aceștia in propria casa in comuna Bran, scrie gandul.ro. Cele doua persoane decedate erau soț și soție. Ulterior, despre criminal s-a descoper ...

- Vitali Buliuk, prim-viceguvernatorul numit de Moscova in regiunea ucraineana Herson, pe care Rusia a anexat-o ilegal, a fost implicat intr-un incident, a informat presa de stat rusa TASS și canalul oficial de Telegram al autoritaților locale pro-ruse. Cele doua surse au insa informații diferite despre…

- ”Guvernul si INS ne spun ca Romania a intrat in RECESIUNE in trimestrul 3. Astazi INS a aratat ca pentru a scoate crestere reala in trimestrul 3 a trebuit sa estimeze DEFLATIE de 1.2% in trimestrul 3 fata de trimestrul 2”, scrie fostul premier pe Facebook. Florin Citu arata ca, ”pentru a ASCUNDE recesiunea…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR Cristian Ghinea susține ca ordonanța cu taxa pe soare a fost publicata in Monitorul Oficial. Au schimbat „guvernul taxeaza” cu „guvernul poate taxa”, susține el.