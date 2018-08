Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma sa duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari, relateaza Reuters.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari, relateaza Reuters.Presedintele…

- Rusia a condamnat in termeni duri decizia Uniunii Europene de a sanctiona firme implicate in construirea podului care face legatura cu fosta provincia ucraineana Crimeea, informeaza site-ul Politico.eu, conform mediafax. "In mod evident, Uniunea Europeana este bantuita de alegerea libera a…

- "Suntem de acord", a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump a criticat "prostia si stupiditatea" Statelor Unite, pe care a dat vina strarii proaste a relatiilor cu Rusia. "Relatia noastra cu Rusia nu a fost NICIODATA mai proasta, din cauza multilor ani de prostie si…

- Rusia a cerut joi incetarea cat mai curand a luptelor in Yemen, unde fortele pro-guvernamentale au lansat in ajun o ofensiva asupra portului strategic Hodeidah, controlat de rebeli, in pofida apelurilor la retinere lansate de comunitatea internationala, relateaza AFP. "Aceasta schimbare a cursului evenimentelor…

- Polonia a cerut marti Rusiei explicatii cu privire la interdictia de intrare pe teritoriul rusesc impusa directorului Institutului polonez de relatii internationale Slawomir Debski, o masura survenita in noaptea de luni spre marti, a anuntat Ministerul de Externe al Poloniei,

- Ministerul rus de Externe a transmis ca Moscova este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza agentia de stiri Reuters