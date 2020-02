Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul trezoreriei americane Steven Mnuchin a declarat vineri ca se așteapta ca ritmul de creștere a economiei americane sa fie sub 3% in 2020,in parte din cauza problemelor intampinate de Boeing, care și-a oprit producția aeronavei sale 737 MAX pe fondul problemelor de siguranța, arata Reuters…

- Secretarul trezoreriei americane Steven Mnuchin a declarat vineri ca se așteapta ca ritmul de creștere a economiei americane sa fie sub 3% in 2020,in parte din cauza problemelor intampinate de Boeing, care și-a oprit producția aeronavei sale 737 MAX pe fondul problemelor de siguranța, arata Reuters.Citește…

- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat marti ca epidemia provocata de coronavirusul din China va intarzia cresterea exporturilor americane in China asteptate in urma semnarii fazei intai a acordului comercial, care va intra in vigoare in aceasta luna, transmite Reuters.

- Principalul consilier economic al Casei Albe, Larry Kudlow, a declarat marti ca epidemia provocata de coronavirusul din China va intarzia cresterea exporturilor americane in China asteptate in urma semnarii fazei intai a acordului comercial, care va intra in vigoare in aceasta luna, transmite Reuters…

- China a convenit in cadrul acordului comercial parțial cu Statele Unite sa cumpere bunuri și produse suplimentare fabricate in SUA in valoare totala de aproape 80 de miliarde de dolari, transmite Reuters, citand surse anonime. Achizițiile ar urma sa fie facute pe o perioada de doi ani, potrivit Mediafax.Promisiunea…

- Tarifele impuse de presedintele Donald Trump pentru restructurarea relatiilor comerciale ale Statelor Unite au costat companiile americane 46 de miliarde de dolari, din februarie 2018, iar exporturile de bunuri americane care au fost afectate de tarifele de retorsiune au scazut puternic, potrivit…

- Costructorul american de aeronave Boeing are in vedere sa iși majoreze imprumuturile pentru a-și consolida finanțele dupa blocarea la sol a aeronavei sale 737 MAX, transmite Reuters, anunța MEDIAFAX.De asemenea, compania vrea sa amane unele cheltuieli de capital, sa inghețe unele achiziții…

- Prim-ministrul Chinei, Li Keqiang, a declarat ca statul chinez iși va menține creșterea economica intr-un interval rezonabil pentru urmatorii cinci ani, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX,Citește și: Cristian Popescu Piedone, declarație surprinzatoare in cazul Colectiv: ‘Daca in club erau…