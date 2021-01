Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Steve Martin a anuntat duminica, online, ca a fost vaccinat impotriva Covid-19 si a glumit spunand ca are si o veste proasta pentru fani, aceea ca a primit serul pentru ca este batran, relateaza News.ro. „Veste buna/ veste proasta. Vestea buna: Am fost vaccinat! Vestea proasta: Am…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a vaccinat astazi la ora 10:00 impotriva COVID-19. Iohannis s-a vaccinat la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. Dupa vaccinare, Klaus Iohannis a fost tinut sub observatie timp de 15 minute. Presedintelui…

- Vaccinul impotriva Covid-19 inca nu a ajuns in Moldova, dar zeci de moldoveni din toata lumea deja au primit serul. Echipa UNIMEDIA, in cautare de moldoveni de pretutindeni care au beneficiat de vaccin, a reușit sa gaseasca doi conaționali, Maxim, stabilit in Statele Unite și Victoria care se afla in…

- Vaccine Transition Option din cadrul studiului clinic permite tuturor participantilor cu varste de peste 16 ani sa afle daca au primit placebo, iar cei care afla asta „sa aiba optiunea de a primi vaccinul experimental in timp ce raman in studiu", au spus companiile pe site-ul dedicat miilor de participanti…

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei s-a vaccinat împotriva Covid-19, devenit astfel primul monarh european care a acceptat sa primeasca vaccinul.Regina Margareta a II-a a Danemarcei s-a vaccinat. La 80 de ani, monarhul danez este prima figura regala care primește serul împotriva…

- Margaret Keenan a primit oficial doza completa de vaccin anti-Covid. Femeia are 90 de ani, locuiește la un azil de batrani din Regatul Unit și este prima persoana din lume care a fost imunizata. Femeia a primit acum și a doua doza de vaccin de la Pfizer și BioNTech. Aceasta a primit prima doza la inceputului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care respecta corect…

- Un medic roman din Marea Britanie, dr. Corina Ichim, s-a numarat printre primele persoane din lume care au primit vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech. La doua zile de la vaccinare ea spune ca „vaccinul va fi cu adevarat eficient daca il facem cu totii si scadem incidența transmiterii…