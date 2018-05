Europenii s-au saturat sa li se dicteze de la Bruxelles, a declarat fostul consilier al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, intr-un interviu acordat postului public de televiziune M1, in care mai sustine intre altele ca premierul ungar Viktor Orban a devenit "un personaj politic mondial" si de aceea este atacat, relateaza MTI.



"Victoria lui Orban si amploarea acesteia - si in particular faptul ca a sustinut atat de vocal faptul ca acest lucru este in apararea Occidentului iudeo-crestin - sunt privite in America, Anglia si restul Europei Occidentale ca un moment realmente revolutionar",…