Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a prezentat luni la o inchisoare din nord-estul SUA, unde va executa o sentinta de patru luni de inchisoare in urma condamnarii sale pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului de ancheta asupra rolului jucat de…

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a prezentat luni la o inchisoare din nord-estul SUA, unde va executa o sentinta de patru luni de inchisoare in urma condamnarii sale pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului de ancheta asupra rolului jucat de…

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a prezentat luni la o inchisoare din nord-estul SUA, unde va executa o sentinta de patru luni de inchisoare in urma condamnarii sale pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului de ancheta asupra rolului jucat de…

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, va ispași o pedeapsa de patru luni de inchisoare dupa ce a refuzat sa colaboreze cu comisia care ancheteaza asaltul de la Capitoliu.

- Dupa ce juriul de la New York l-a gasit vinovat pe Donald Trump, in cazul Stormy Daniels, exista posibilitatea ca acesta sa ajunga la inchisoare, iar cei mai importanți republicani dau a ințelege ca se pregatesc pentru scenariul ca el sa fie in inchisoare in timpul convenției Comitetului Național Republican…

- Autorul unui accident soldat cu trei morti, produs in august 2023 pe DN1, la Santimbru, judecat in stare de libertate, a fost condamnat de catre Judecatoria Alba Iulia la 5 ani inchisoare, potrivit solutiei publicate pe portalul instantei, scrie Agerpres. Eduard Norbert Palko a primit o condamnare de…

- Pedeapsa de patru luni de inchisoare pronuntata impotriva ideologului populist de dreapta american Steve Bannon, fost consilier influent al lui Donald Trump la Casa Alba, a fost confirmata vineri in apel, relateaza AFP.