Stiri pe aceeasi tema

- Piesa Irinei Rimes, „Dudadu”, face inconjurul lumii, de la Tomorrowland, la Berlin, acum piesa a ajuns pana in mainile legendarului Steve Aoki, pentru a lansa un super remix, transmite protv.ro .

- Un cetatean german care a fost condamnat la moarte in Belarus a aparut in lacrimi si implorand guvernul de la Berlin sa intervina in cazul sau la televiziunea de stat de la Minsk. Barbatul și-a recunoscut vina intr-un complot cu ucrainenii și cere ca autoritațile germane sa-l salveze in timpul difuzarii…

- O piesa de la Irina Rimes cucerește Tomorrowland, cel mai mare festival de muzica electronica din lume. @grouptherapy_eg @Keinemusik X @Tomorrowland ☁️???? Amazing vibes ✨️???? #keinemusik ##adamport ##rampa ##andme #tomorrowland #rave ##goodvibes #afrohouse #romanian #music #community ♬ original sound…

- David Goldcher lanseaza oficial remixul “Dudadu Flip”, o reinterpretare speciala a piesei “Dudadu” de la Irina Rimes. Deși abia a fost lansat, remixul a primit deja sprijin semnificativ din partea unor DJ-i renumiți precum &me, Keinemusik, Moblack, Apache și Blond:ish. Contribuția lui Goldcher adauga…

- Euro 2024 se apropie de final cu o infruntare intre doi giganți ai fotbalului de pe “Batranul continent”. Spania și Anglia se intalnesc, duminica, intr-o super partida de Olympiastadion, in Berlin, ambele reprezentative avand ca obiectiv cucerirea trofeului suprem. Loturile celor doua selecționate sunt…

- In 2029, pamantenii vor fi martorii unui eveniment spațial special. Asteroidul Apophis se va apropia la mai puțin de 32 000 de kilometri de suprafața Pamantului, mai aproape de planeta noastra decat unii dintre sateliții noștri. Asteroidul ar trebui sa fie vizibil din emisfera estica fara a fi nevoie…

- Cand ți-e dor de liniștea specifica naturii, de persoana draga sau chiar de tine și ce a fost, da un play la cea mai noua piesa semnata Irina Rimes. “Dudadu” te va trimite in mijlocul apelor, al munților și al lumii și te va ajuta sa te reconectezi cu sinele prin sunetul sau mistic. “Dudadu”... View…

- Avocații familiei regretatului artist de muzica populara Petrica Moise il vor da in judecata pe DJ Sean Norvis, pentru ca a realizat un remix al piesei „Iorgovan, frumoasa floare!”, devenita celebra grație cunoscutului interpret