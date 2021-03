Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a declarat miercuri ca ''sterilizarile fortate'' si ''detentiile in masa'' de etnici uiguri in lagare chineze sunt ''atestate'', ceea ce Beijingul neaga, informeaza AFP. "Sterilizarile fortate, abuzurile sexuale din lagare, disparitiile, detentiile in masa, munca fortata, distrugerea patrimoniului cultural incepand cu locurile de cult, punerea sub supraveghere a populatiei, toate acestea sunt atestate", a spus Le Drian in Senat. Potrivit unor studii ale unor institute australian si americane, cel putin…