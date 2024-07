Vești bune pentru cetațenii din Ilfov. Hubert Thuma anunța ca se reia campania de sterilizare pentru cainii de rasa comuna, de care pot beneficia toți oamenii care locuiesc in județ. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat demararea unui nou proiect menit sa adreseze problema animalelor de pe strazi in județ. Proiectul, intitulat „Facem […] The post Sterilizari gratuite in Iflov. Hubert Thuma: „Sterilizam, microcipam și inregistram in RECS caini de rasa comuna” appeared first on Puterea.ro .