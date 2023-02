Stericycle inaugurează o nouă staţie pentru sterilizarea deşeurilor medicale la Oradea, investiţie de 1,6 milioane de dolari ”Stericycle, unul dintre principalii operatori din domeniul tratarii deseurilor medicale, a inaugurat o noua statie de procesare la Oradea. Noua unitate va permite Stericycle sa isi mareasca capacitatea de procesare de deseuri medicale cu 800 de tone pe an. Tratarea deseurilor medicale este o industrie puternic reglementata, de importanta critica pentru sanatatea si securitatea publica”, anunta compania. Statia este cea mai avansata instalatie de procesare a deseurilor detinuta de Stericycle in tara si se adauga la celelalte investitii ale companiei in Romania. „Noua noastra unitate, din parcul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. isi anunta consumatorii ca in vederea facturarii consumurilor de apa rece pentru luna Ianuarie 2023, citirea contoarelor de bransament se va face intre orele 8.00 si 16.00 dupa urmatorul program:

- Primaria Oradea anunta, miercuri, ca s-au depus trei oferte pentru proiectarea si executia noului spital de boli infectioase, una dintre cele 27 de unitati medicale ce urmeaza a fi finantate prin PNRR, potrivi t news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta suplimentarea cu incasatoare la Centrul de vanzare “Minerva” din cartierul Manaștur, pentru a deservi mai operativ beneficiarii abonamentelor contra-cost cat și beneficiarii abonamentelor gratuite și cu reducere. Centrul de…

- Cu siguranta aceasta intrebare apare tot mai des in ultimii ani in spatiul public. Desi cunoastem cele mai simple metode pentru a realiza acest deziderat, modul in care sunt puse ele in aplicare este ceea ce conteaza cel mai mult. Culturalizarea tinerilor reprezinta o parte importanta a vietii acestora.…

- Compania biofarmaceutica SpliSense cu sediul la Ierusalim a anuntat ca a inceput sa testeze pe subiecti umani un medicament pentru tratarea fibrozei chistice, transmite joi agentia israeliana de presa TPS, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primaria sectorului 4 a finalizat, in 2 ani,lucrarile la o noua stație de metrou pe Magistrala 2 – Berceni. Stația „Tudor Arghezi” va fi predata Metrorex, care va face toate testele pentru a putea sa o dea in folosința. Noua stație de metrou, Tudor Arghezi, este ultima din capatul sudic al Magistralei…

- ”Stalpii de sustinere au fost curatati si reabilitati, iar elementele decorative superioare din zona marginilor peronului au fost refacute pentru un aspect imbunatatit al ansamblului statiei”, a transmis, vineri, Metrorex. Compania precizeaza ca statia de metrou Politehnica este unica datorita fosilelor…