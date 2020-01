Stiri pe aceeasi tema

- Conducta BRUA-faza 1 va face parte din Sistemul National de Transport si va permite asigurarea cu gaze naturale pentru sustinerea politicilor industriale si a investitiilor din tara noastra, a afirmat miercuri directorul general al Transgaz, Ion Sterian. Acesta a efectuat impreuna cu Antonel Tanase,…

- Ca urmare a declarațiilor aparute in presa cu privire la discrepanțele intre capacitatea de import pe care o are Romania, așa cum apare in sistemul european și cea declarata public de catre MEEMA și Transgaz, compania face o serie de precizari: Capacitatea ferma pusa la dispoziție de catre Transgaz…

- Consumul total de gaze inregistrat in Sistemul National de Transport (SNT) s-a situat in 2019 la nivelul de 65,2 milioane metri cubi, fiind pentru prima data cand acest procent a scazut sub 0,5% si a atins un minim istoric de 0,49 % din totalul gazelor naturale vehiculate, comparabil cu cel al celor…

- Gazele rusesti nu mai trec prin Romania, pe ruta Isaccea Negru Voda, spre Bulgaria, dupa ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfarsitul anului trecut, insa importurile in Romania se desfasoara normal, a declarat ieri, pentru AGERPRES, Ion Sterian, directorul general al Transgaz.…

- ​Sistemul național de transport se afla de câteva zile în stare de prealerta, iar în ultimele ore s-a apropiat foarte mult de starea de alerta, potrivit indicatorului Line Pack, care arata volumul de gaze efectiv aflat în sistemul Transgaz. Cum s-a ajuns aici? Pur și simplu România…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 74 milioane lei, in scadere cu 25% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise vineri Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.…

- Demersul lor vine dupa dezvaluirile din presa in care s-a ratat cum s-a intervenit pentru salvarea victimelor din incendiul de la Colectiv din urma cu patru ani. Mai jos redam integral scrisoarea deschisa. SCRISOARE DESCHISA In calitate de profesionisti care reprezinta principalele servicii medicale…

- UE ofera Romaniei peste 8 milioane de euro pentru inlaturarea pagubelor produse de dezastrele naturale in 2018 Guvernul a aprobat astazi un mecanism general pentru gestionarea și controlul financiar al sumelor acodate Romaniei prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) in scopul inlaturarii…