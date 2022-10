Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (83 de ani), un personaj care și-a pus amprenta pe cariera Simonei Halep, a oferit prima reacție despre cazul de dopaj ce o are protagonista pe fosta campioana de la Wimbledon și Roland Garros. Chiar daca admite, indirect, ca viitorul Simonei Halep in circuit ar putea fi serios zdruncinat…

- Simona Halep a ales sa faca public rezultatul testului antidoping. Deși au trecut aproape trei saptamani de la aflarea acestei informații, secretul a fost pastrat foarte bine. Stere Halep spune ca este sigur ca adevarul va ieși la lumina. Acesta spune ca a discutat cu Simona Halep și starea ei este…

- Simona Halep a fost testata pozitiv cu Roxadustat, care se afla pe lista substanțelor interzise, iar jucatoarea de tenis a picat testul anti-doping și a fost suspendata provizoriu. Antrenorul sportivei a avut prima reacție pe rețelele de socializare și a postat un mesaj de incurajare pentru campioana…

- Stere Halep a vorbit in premiera dupa ce Simona Halep a fost depistata pozitiv cu roxadustat, un medicament anti-anemie, folosit de regula in tratamentul pacienților cu dializa, din clasa EPO. Tatal sportivei din Constanța spune ca nu ia in calcul ca Simona sa fi luat intenționat acea substanța in mod…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, suspendata provizoriu din tenis, dupa ce a fost testata pozitiv la US Open, spune ca sportiva trebuie sa lupte sa-și dovedeasca nevinovația, pentru ca este „curata”. Nu a luat niciodata vreo substanta, spune tatal Simonei. „Vedem un lucru normal care se poate intampla…

- Simona Halep a picat testul anti-doping, asta dupa ce jucatoarea de tenis a fost testata pozitiv cu Roxadustat, un medicament care se afla pe lista substanțelor interzise. De altfel, jucatoarea a fost suspendata provizoriu din tenis. Recent, tatal Simonei Halep, Stere Halep, a avut o prima reacție,…

- Cristina Rus a avut parte de o sperietura groaznica astazi, asta deoarece vedeta a avut un accident rutier in București. Fosta colega a Andreei Banica din trupa Blondy se afla la volanul mașinii sale, moment in care s-a izbit de un alt autoturism. Cum se simte acum vedeta la cateva ore de la impact.