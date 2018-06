Stiri pe aceeasi tema

- Stere Halep, tatal Simonei, a vorbit despre succesul fiicei sale de la Roland Garros și a surprins pe toata lumea cand a fost intrebat daca azi e cea mai fericita zi din viața lui. "In fiecare an am venit aici sa caștigam un Grand Slam, dar Dumnezeu a vrut sa caștigam azi. N-am apucat sa vorbesc cu…

- "In fiecare an am avut senzatia ca vrea cu orice pret sa vina acasa cu marele tofeu, mergeam la Paris cu gandul sa castigam un Grand Slam, dar Dumnezeu a vrut a ne dea astazi si iata ca visul s-a indeplinit. N-am apucat sa vorbesc inca cu Simona, doar am facut o poza cu trofeul, am luat-o in brate.…

- Site-ul oficial al turneului de la Roland Garros scrie, sambata, dupa ce Simona Halep a castigat ultimul act cu Sloane Stephens, ca romanca “a alungat fantomele”, dupa ce a pierdut precedentele trei finale de Grand Slam. Pe pagina de Facebook a competitiei, prima reactie de dupa meci a fost: “S-a nascut…

- Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul…

- Simona Halep joaca, sambata de la ora 16.00, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros. Halep se afla pentru a patra oara in finala la un turneu de asemenea anvergura, a doua din acest an, dupa Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens,…

- Jucatoarea romana Simona Halep s-a calificat, joi, in finala turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa ce a trecut de tenismena spaniola Garbine Muguruza. Simona Halep a inceput bine meciul, caștigand primul set cu 6-1, dupa ce avusese 5-0, iar ultimul punct și l-a adjudect prin break. Setul…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…

- Viitoarea adversara a Simonei Halep din sferturile de finala din turneul de Grand Slam, de la Roland Garros, a fost decisa in urma partidei dintre tenismena germana Angelique Kerber și franțuzoaica Caroline Garcia. Nemțoaica Angelique Kerber (12 WTA) a invins-o pe franțuzoaica Caroline Garcia (7 WTA)…