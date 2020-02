Celebrul autor de romane horror spune ca nu se mai simte confortabil pe aceasta platforma din cauza stirilor si informatiilor false care circula pe retea si din cauza problemelor de confidentialitate."Renunt la Facebook", a scris el pe Twitter. "Nu ma simt confortabil cu avalansa de informatii false din reclamele politice si nici nu am incredere in capacitatea de a proteja confidentialitatea utilizatorilor", a spus el.Stephen King si-a invitat fanii sa il urmareasca in continuare pe Twitter. Stephen King posta frecvent comentarii politice si poze cu cainele sau, Molly.In varsta de 72 de ani, Stephen…