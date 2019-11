Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin care ar fi trebuit sa-i intareasca organismul și sa-l fereasca de anumite boli l-a aruncat, de mai bine de patru ani, intr-o lume a tacerii. Alexandru Mihail Dicu, din comuna buzoiana Merei, a trecut de pragul a cinci anișori, dar inca nu poate rosti nici macar un cuvințel. Medicii l-au diagnosticat…

- Elena Maricela Orac, o tanara de doar 24 de ani, se lupta pentru viata ei. Recent a aflat ca sufera de scleroza multipla, o boala progresiva a sistemului nervos central pentru care, deocamdata, in lume exista doar tratamente experimentale.

- Lupta nu doar in ring, dar si in viata de zi cu zi. Luptatorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian, a fost nevoit sa renunte la cantonamentul din SUA, pentru a fi alaturi de sora sa, care a aflat ca este bolnava de cancer.

- Luptatorul moldovean de stil liber, Anatol Buruian, trece prin momente grele si cere ajutorul oamenilor. Sora sportivului, Inna Buruian, in varsta de 35 de ani, sufera de cancer. Pentru a fi operata, femeia are nevoie de 70.000 de euro, o suma colosala pentru ea si familia ei.

- Lidia Buble a dezvaluit, intr-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, care este cea mai mare frica a ei. Cantareața Lidia Buble sufera de nictofobie. Intalnita atat la copii, cat și la adulți, frica de intuneric, locuri intunecoase sau greutatea de a adormi singur, pe intuneric, compun simptomele…

- Lidia Buble este o artista desavarșita, are sute de admiratori, dar și o mare temere pe care nu o poate invinge. Cantareața sufera de nictofobie, adica ii este frica de tot ce mișca și tot ce aude in timpul nopții. Artista a vorbit in direct la Antena 1 despre traumele prin care trece

- Gheorghe Dinca a ajuns marți dimineața in fata medicilor de la INML pentru a fi expertizat psihiatric. Criminalul din Caracal a fost scos din penitenciarul Jilava si dus la Insitutul National de Medicina Legala pentru a afla daca sufera sau nu de vreo boala psihica.