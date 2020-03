Stephen Hawking a prezis coronavirusul încă din 2001 Unul dintre cei mai importanți oameni de știința, celebrul astrofizician Stephen Hawking, a prezis, inca din 2001, ca un virus va decima omenirea. In urma cu 19 ani, Hawking spunea ca rasa umana va disparea inaintea sfarșitului acestui mileniu, din cauza unui virus care se va raspandi cu viteza luminii in toata lumea și va face ravagii. Se pare ca Hawking ar fi prezis acest lucru in cadrul unui interviu, in 2001, in care spunea ca omul este capabil sa creeze un virus ce va distruge omenirea. Citește și Previziunile lui Stephen Hawking despre viitorul omenirii. Vezi ce se va intampla peste 50… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reputatul astrofizician britanic Stephen Hawking a prezis inca din 2001 ca un virus, si nu bomba atomica, va decima omenirea! Asta in contextul in care coronavirusul Covid-19 a devenit cea mai importanta stire a momentului si un subiect de conversatie pe buzele tuturor.

- Reputatul astrofizician britanic Stephen Hawking a prezis inca din 2001 ca un virus, si nu bomba atomica, va decima omenirea, aminteste miercuri ziarul spaniol La Vanguardia, in contextul in care coronavirusul Covid-19 a devenit cea mai importanta stire a momentului si un subiect de conversatie pe buzele…

- Reputatul astrofizician britanic Stephen Hawking a prezis inca din 2001 ca un virus, si nu bomba atomica, va decima omenirea, aminteste miercuri ziarul spaniol La Vanguardia, in contextul in care coronavirusul Covid-19 a devenit cea mai importanta stire a momentului si un subiect de conversatie pe…

- Astrofizicianul Stephen Hawking a prezis in urma cu 9 ani ca un virus va decima omenirea.Declarațiile acestuia au fost amintite miercuri de presa din Spania, in contextul in care coronavirusul face ravagii in lume.

- Pentagonul a prezentat un set de reguli pentru folosirea armelor autonome. Noile principii prevad o monitorizare atenta a armelor bazate pe inteligenta arficiala. Autorii documentului sustin ca el este necesar in contextul in care acest domeniu nu este reglementat, potrivit Mediafax.Pentagonul…

- Autor: Stelian ȚURLEA O tanara istoric (32 de ani), doctor in științe politice la Universitatea din București, care a lucrat pana nu demult ca cercetator la Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989, iar acum este consilier CNSAS, a publicat la editura acelui institut o carte surprinzatoare despre…

- Un nou remediu antiviral obtinut din zaharuri ar putea ''schimba regulile jocului'' in tratamentul unor agenti patogeni precum actualul coronavirus, sustin oameni de stiinta citati miercuri de Press Association. Dezvoltarea noului tratament se dovedeste promitatoare contra herpes simplex,…

- Odata cu intrarea in noul an, unii oameni vor sa faca unele schimbari in viața lor. Asta poate inseamna adesea sa renunțe la anumite vicii, precum țigari, alcool sau mancare nesanatoasa, scrie Business Insider. Din pacate, insa, rezoluțiile stabilite la inceput de an nu sunt mereu puse in practica.…