- Dupa ce au fost separați de catre Irina Fodor, concurenții de la Asia Express au avut parte de o revedere extrem de emoționanta. S-a lasat cu lacrimi, zambete și imbrațișari, iar cu siguranța, reacția lui Mihai Petre atunci cand și-a revazut soția, pe Elwira Duda, a fost una dintre cele mai memorabile.

- Joi a fost ultima data cand Contantin Enceanu s-a intalnit cu Petrica Mațu Stoian, asta deoarece la doar doua zile distanța medicii anunțatu moartea cunoscutul intrepret. Prietenul sau de o viața a povestit in direct la Antena Stars ce au vorbit inainte de a-și spune adio pentru totdeauna.

- Jeni Nicolau, sfașiata dupa pierderea artistului Petrica Mațu Stoian. Artista a facut marturisiri pentru Antena Stars in lacrimi. Cantareața a dezvaluit care era relația dintre ea și artist și cand au vorbit pentru ultima data.

- Alex Bodi urmeaza sa fie cat mai curand eliberat din inchisoare, asta dupa ce in urma cu doar cateva saptamani acesta a fost din nou arestat. Avocatul afaceristul, Radu Marinescu, spune cum a reacționat fostul soț al Biancai Dragușanu, atunci cand a aflat ca va ieși de dupa gratii.

- Stephan Pelger a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre una dintre cele mai mari dorințe pe care o are, anume aceea de a adopta un copil. Creatorul de moda se mandrește cu parinții lui și spune ca nu putea primi o viața mai frumoasa ca cea pe care a avut-o. Iata ce a declarat Stephan in exclusivitate!

- Concurenții au fost puși in cele mai neașteptate situații și au avut parte de o cursa memorabila, insa cel mai greu moment al zilei a fost cel in care au fost nevoiți sa iși caute cazare.

- Concurenții s-au bucurat in prima ediție a sezonului 4 din Asia Express de primul autostop, prima misiune, dar și de o "lupta" in ulei. Dupa ce au trecut toate probele, cele noua echipe au intrat in posesia rucsacelor și au plecat pentru a continua cursa.