Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru Alina Sorescu. Indragita artista trece prin cele mai grele clipe, dupa ce a pierdut-o pe bunica sa. Vestea trista a fost data de Alina Sorescu, pe retelele sociale, alaturi de o fotografie de la privegi.

- Patrick-Louis Vuitton a murit. Stra-stranepotul fondatorului brandului de moda de lux, Louis Vuitton, s-a stind din viața la varsta de 68 de ani. Vestea trista a fost data de casa de moda prin intermediul contului oficial de Instagram: „Anunțam cu adanca tristețe decesul lui Patrick-Louis Vuiton. Toate…

- Cristiano Bergodi e in doliu, tatal antrenorului italian a decedat. Clubul FC Voluntari și-a exprimat susținerea pentru tehnician. In aceste zile s-a scris ca antrenorul va fi demis și ca pe lista ilfovenilor cu posibilii inlocuitori sunt Niculescu și Gigi Mulțescu, anunța MEDIAFAX."Clubul…

- Romania, in DOLIU! Mihai Constantinescu a murit. Artistul s-a stins dupa cinci luni de coma Mihai Constantinescu a murit. Celebrul cantaret a incetat din viata in aceasta seara, la 73 de ani, in urma unui stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit…

- Gimnasta Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit, vineri. Federația Romana de Gimnastica a facut anunțul. Iuliana Simonfi, fosta olimpica, a murit Iuliana Simonfi, fosta olimpica și antrenoarea lotului național de gimnastica al Namibiei, a incetat din viața, vineri. Federația Romana de Gimnastica a…

- Marina Kuklina a jucat peste 50 de roluri, in scurta sa cariera. Ea s-a nascut pe 12 iunie 1986, la Kiev, iar in 2003 a intrat la Universitatea de Teatru, Film si Televiziune, absolvind in 2007. A fost angajata imediat la cel mai important teatru din capitala Ucrainei, oferindu-i-se curand roluri…

- Seful Secției Urmarire Penala din cadrul Inspectoratului de Poliție Balți, Vitalie Spatari, s-a stins din viața, dupa ce ar fi suferit o accidentare la competitia de fotbal "Cupa independentei", organizata de Ministerul de Interne.

- Veste teribila pentru iubitorii de muzica populara! A murit! Vestea a venit ca un traznet Este doliu in lumea muzicala romaneasca. Un tanar cantareț s-a stins din viața subit, la doar 31 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu pot accepta faptul ca nu il vor mai vedea niciodata. Bogdan Șeitan a murit prematur,…