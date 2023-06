Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Stephan Pelger, in varsta de 44 de ani, a fost gasit, joi, spanzurat intr-o locuinta din Sectorul 2, iar politistii si procurorii au deschis o ancheta. Recent, el scrisese ca-i este foarte dor de tatal sau care a murit in 2019, iar in ultima perioada se confrunta cu o insomnie cronica si…

- Designerul roman Stephan Pelger, 44 de ani, a fost gasit mort joi, 8 iunie, intr-o locuința din Sectorul 2 al Capitalei, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.„La data de 8 iunie polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 8 au fost sesizați, prin 112, cu privire…

- Designerul roman Stephan Pelger, in varsta de 43 de ani, a fost gasit mort in locuinta sa din Sectorul 2 al Capitalei. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 au fost sesizati, prin apel la 112, cu privire la faptul ca intr-o locuinta, din Sectorul 2, se afla o persoana…

- Sambata, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o locuința din sectorul 4 se afla o persoana decedata.La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical care a constat decesul persoanei. Potrivit…

- Incidentul s-a produs luni, 15 mai, in Sectorul 1 al Capitalei, iar politistii si procurorii fac cercetari in acest caz.„La data de 15 mai, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca un barbat s-ar fi precipitat de pe un imobil,…

- Un politist pensionar afost gasit mort in casa. Cadavrul a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6. Se pare ca fostul politist s-ar fi sinucis, scrie News.ro. ”Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca…

- Cadavrul unui politist pensionar a fost gasit, marti, intr-o locuinta din Sectorul 6, fiind deschisa o ancheta de catre politisti si procurori. ”La data de 9 mai 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 25 au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca intr-o…