Stepanakert: Peste 12 hectare deminate de militari ruși de menținere a păcii CHIȘINAU 13 dec - Sputnik. Mai bine de 12 hectare au fost deminate in Stepanakert timp de 24 de ore de militarii ruși din trupele de menținere a pacii. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii al Federației Ruse.

“Soldații ruși de menținere a pacii au efectuat lucrari de geniu și au deminat un teren in regiunea aeroportului Stepanakert, in case private, gradini, dar și in preajma liniile electrice de inalta tensiune. Timp de 24 de ore a fost deminat in jur de 12 hectare, 130 de cladiri și au fost gasite și nimicite 172 de obiecte explozive”, au remarcat responsabilii din Ministerul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Виталий АньковRaspuns la ”Mistrale”: Cum va fi noul transportator rusesc de elicopterCHIȘINAU, 24 nov - Sputnik. "Nava antisubmarin de mare tonaj din Flota Oceanului Pacific a Federației Ruse "Admiral Vinogradov" a oprit incalcarea frontierei de stat de catre distrugatorul SUA "John…

- © Sputnik / Виталий АньковRaspuns la ”Mistrale”: Cum va fi noul transportator rusesc de elicopterCHIȘINAU, 24 nov - Sputnik. "Nava antisubmarin de mare tonaj din Flota Oceanului Pacific a Federației Ruse "Admiral Vinogradov" a oprit incalcarea frontierei de stat de catre distrugatorul SUA "John…

- CHIȘINAU, 14 nov - Sputnik. Cunoscutul actor Armen Djigarhanean a murit. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții teatrului pe care il conducea, anunța RIA Novosti. ”In aceasta seara au aparut vești triste. Armen Djigarhanean, un artist și lider remarcabil, șef al teatrului, care ii poarta…

- In declarația enunțata de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se menționeaza ca parțile au convenit asupra incetarii focului și a acțiunilor militare, incepand cu ora 00:00 (ora Moscovei), 10 noiembrie 2020. Armenia și Azerbaidjan raman pe pozițiile ocupate, iar in nerecunoscuta…

- CHIȘINAU, 10 nov - Sputnik. Cele șase aparate de zbor au la bord și trebuie sa transporte in zona de conflict soldați, automobile, blindate și alte materiale. Acțiunea militarilor ruși de menținere a pacii are loc dupa ințelegerea privind incetarea focului, la care au ajuns, in noaptea de…

- CHIȘINAU, 14 oct - Sputnik. Ministerul rus al Afacerilor Externe a spus ca Baku și Erevan trebuie sa organizeze intalniri pe linia ministerelor apararii pentru a elabora mecanismul de a ajunge la o impacare in Karabah. © SputnikLive: Serghei Lavrov raspunde la intrebarile Sputnik Lavrov a…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Din cauza creșterii numarului cazurilor de infectare cu COVID-19 in Rusia, frontierele țarii ar putea fi inchise din nou. Aceasta opinie a fost exprimata de primul șef adjunct al comitetului social al Consiliului Federației Valeri Riazanski. De asemenea, el nu a…

- BUCUREȘTI, 17 sep - Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi și-au confirmat intr-o conversație telefonica angajamentul reciproc de consolidare a relațiilor de lunga durata ruso-indiene, informeaza serviciul de presa al Kremlinului, citat de RIA Novosti. Discuția…