Stepanakert, cel mai mare oraş din regiunea Nagorno-Karabah, vizat de noi tiruri Noi tiruri, urmate de explozii, au zguduit duminica Stepankert, principalul oras din regiunea separatista Nargorno-Karabah, unde separatistii armeni sunt in conflict cu fortele azere, relateaza AFP. Sirenele de alarma au sunat in jurul orei locale 09.30 (05.30 GMT) in oras, dupa care au avut loc mai multe explozii. Ministerul Afacerilor Externe al republicii autoproclamate a anuntat ca este vorba de "tiruri cu rachete", potrivit agentiei ruse Interfax. In ultimele zile, orasul a fost vizat de numeroase bombardamente de acest tip, fortand populatia sa se retraga in adaposturi. Din noaptea de sambata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

