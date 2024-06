Stenogramele haosului din USR! Partidul lui Drulă se dezintegrează USR se afunda din nou in haosul intern, inainte și in timpul unor momente decisive pentru partid. Zecile de facțiuni interne se lupta intr-un razboi intern care amenința sa distruga partidul, acuzandu-se reciproc pe grupurile de comunicare interne, expunandu-și murdaria in mod public. Procedura de vot pentru președintele USR, care a inceput luni dimineața pentru […] The post Stenogramele haosului din USR! Partidul lui Drula se dezintegreaza appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

