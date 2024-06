Stiri pe aceeasi tema

- USR se afunda din nou in haosul intern, inainte și in timpul unor momente decisive pentru partid. Zecile de facțiuni interne se lupta intr-un razboi intern care amenința sa distruga partidul, acuzandu-se reciproc pe grupurile de comunicare interne, expunandu-și murdaria in mod public. Procedura de vot…

- Luni și marți se desfașoara primul tur al alegerilor pentru președinția USR. Președintele USR este ales de fiecare membru al partidului, prin vot direct, pe o platforma online. Șase membri USR au fost validați in competiția pentru președinția partidului.

- Președintele S.O.S. Romania, Diana Iovanovici-Șoșoaca, acuza tradarea intereselor naționale de catre liderul AUR George Simion a Cedat Teritorii Romanești pentru Funcții in Parlamentul European Intr-o declarație incendiara, Diana Iovanovici-Șoșoaca, președintele Partidului S.O.S. Romania, il acuza pe…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat ca va convoca un Congres al USR pentru alegerea unui nou președinte al partidului. Drula a spus ca va ramane alaturi de colegii din USR, dar este nevoie de un restart al partidului.

- Candidatul ADU la functia de primar al Municipiului Constanta, Stelian Ion sustine ca a fost sesizat ca numele sau apare in listele de sustinatori ai partidului SOS, al Dianei Sosoaca. Stelian ion mentioneaza ca a depus o solicitare la Biroul Electoral Municipal pentru confirmarea informatiei, dupa…

- Liderii noului bloc electoral pro-rus Victorie, care graviteaza in jurul oligarhului fugar Ilan Sor si se opun planurilor presedintei Maia Sandu de a adera la Uniunea Europeana, au declarat marti ca in mod deliberat li s-a intarziat intoarcerea acasa de la Moscova si ca au fost hartuiti la aeroport,…

- Presedintele AUR George Simion a afirmat ca peste 600 de mii de romani au semnat listele AUR pentru candidatii la alegerile europarlamentare si a precizat ca sunt mai multi decat cred ceilalti si chiar mai multi decat sperau cei din conducerea partidului. AUR a organizat, duminica, la Targoviste, un…

- Membrii organizației Piatra Neamț a partidului extremist AUR au demisionat in bloc, sambata, cu cateva ore inainte ca George Simion sa ajunga in municipiu, la o intalnire cu electoratul și conducerea organizației. Coordonatorul AUR Piatra Neamț a reproșat conducerii centrale a partidului ca l-a impus…