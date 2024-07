Stiri pe aceeasi tema

- 25 de județe din tara sunt luni sub cod galben de caldura, iar marți, avertizarea meteo se extinde la 29 de judete. Valul de caldura se extinde in Romania, cu temperaturi de pana la 39 de grade Celsius in sud, potrivit codului galben de canicula emis luni de ANM. Potrivit prognozei ANM, valul de caldura…

- Dupa publicarea rezultatelor la Evaluarea Naționala, inainte de contestații, doar doi elevi din județul Dolj au obținut media zece. Punctajul maxim la ambele probe a fost atins de un elev al Colegiului Carol I și de un elev al Școlii Gimnaziale Gheorghe Țițeica. In topul mediilor obținute la examen,…

- Sectiile de votare pentru alegerile europarlamentare s-au inchis la ora 22.00, existand posibilitatea prelungirii pana la ora 23:59 pentru cetatenii care se afla in sediul sectiei sau la rand in afara acestuia. Votul din strainatate la alegerile europarlamentare continua pana luni la ora 8.00. Rezultatele…

- Alegatorii romani au fost chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania au fost organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora…

