- Farmacistul angajat la societatea care deține inclusiv lanțul de farmacii Catena, se numește Constanțin Șonea, iar el a fost dat pe mana anchetatorilor DIICOT de catre un alt posesor de droguri, deferit justiției de DIICOT la inceputul anului potrivit actelor din dosarul transmis de Direcție instanței…

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara in București, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Operațiunea, care poarta numele de cod ”Himera”, vizeaza un angajat al unui operator economic de profil care ar fi comercializat…

