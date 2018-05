Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PSD au fost convocati, maine, la o sedinta pentru a discuta despre nemultumirile din partid. Aceasta sedinta are loc in contextul in care PSD si ALDE au pierdut deja majoriratea parlamentara in Camera Deputatilor, iar Victor Ponta se afla in discutii si cu alti alesi de la PSD. "Nu vor reusi…

- Șeful Poliției Romane, Catalin Ionița, este chemat la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații cu privire la episodul de marți din localitatea Sinești, anunța Antena3. Intreaga poveste s-a declanșat dupa postarea pe Facebook a unui șofer care se intorcea din vacanța de 1 Mai a fost ținta…

- Televiziunea B1 TV a fost amendata cu 10.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Lumea lui Banciu”, difuzata pe 4 octombrie, in care a fost atacata minoritatea maghiara. In aceasta emisiune, Radu Banciu a comentat faptul ca legea propusa de UDMR…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Confruntarea legala dintre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și jurnaliștii Antena 3 și Lumeajustiției se apropie de final. Procesul, in care procurorul cere daune de un milion de lei, se invarte in jurul unor afirmații presupus defaimatoare facute pe post. In judecarea in instanța, acuzații au incercat…

- In sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, in care s-au validat candidaturile din Congresul de sambata, Liviu Dragnea si-ar fi acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii.Citește și: Scene incredibile in CEx-ul PSD: 'Rebelilor' li s-au verificat…

- Consiliul Județean Teleorman a avut pe ordinea de zi, la ședința din 15 februarie 2018, o solicitare din partea Direcției Naționale Anticorupție de a se constitui parte civila in Dosarul Tel Drum, in care este este urmarit penal liderul PSD, Liviu Dragnea. Citește și: Premierul Dancila a anuntat…