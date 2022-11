Stiri pe aceeasi tema

- 4 milioane de romani vor beneficia de un ajutor pentru incalzire in sezonul rece, iar voucherele de 50 de euro pentru alimente vor fi prelungite pentru 2,4 milioane de cetațeni, a declarat purtatorul de cuvant al PNL dupa ședința conducerii partidului de miercuri seara. Ionuț Stroe a declarat ca in…

- Marcel Ciolacu, premierul Nicolae Ciuca și vicepremierul Kelemen Hunor au reușit, miercuri, sa ajunga la un acord privind plafonarea și compensarea prețurilor la energie. Surse politice au declarat ca varianta PSD a fost acceptata, mai exact pentru consumatorii casnici, 0,68 lei și 0,80 raman neschimbate,…

- Conducerea PSD, reunita luni in Consiliul Politic National, a decis, prin vot, ca senatorul Angel Tilvar este propunerea partidului pentru Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu. Propunerea va fi trimisa premierului Nicolae Ciuca. Consiliul Politic National al PSD s-a reunit, luni, la sediul…

- Romanian Prime minister Nicolae Ciuca officially informed the head of the European Commission, Ursula von der Leyen on Wednesday, that Romania wants the renegotiation of some targets and benchmarks under the National Relaunch and Resilience Plan (PNRR), under which EUR 27.2 bln of grants and loans are…

- Premierul roman, Nicolae Ciuca, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut loc o intalnire, miercuri, la Bruxelles. Stoltenberg a subliniat ca in Romania sunt mii de soldați americani, belgieni, olandezi și francezi pentru a impiedica agresiunea (rusa), iar aceste trupe transmit un mesaj…

- Valabilitatea prevederilor ordonantei de urgenta prin care se compenseaza pretul carburantilor va fi prelungita pana la sfarșitul anului. Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca in deschiderea ședinței de Guvern de joi seara. Pana la sfarsitul anului vom beneficia de aceeasi masura de compensare,…

- In vizita oficiala in Japonia, unde vor participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe, premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu au fost puși sa se descalțe la o intalnire cu parlamentari japonezi. Luni, Ciuca și Ciolacu s-au…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, ca propunerile PSD „sunt extrem de justificate și calculate”, dupa ce premierul Nicolae Ciuca s-a aratat nemultumit de declaratiile acestuia cu privire la cresterile de pensii si salarii. „Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri direct de…