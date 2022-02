Florin Cițu le da un ultimatim social-democraților, spunandu-le sa se hotarasca daca vor sa ramana alaturi de liberali in coaliția de guvernare, sau nu. Scandalul a pornit de la faptul ca Tineretul Social Democrat a indraznit sa posteze pe pagina de Facebook a TSD o aluzie critica la declarațiile economice ale fostului premier Florin Cițu, […] The post STENOGRAME din ședința PNL. Florin Cițu, ultimatum catre PSD: “Sa spuna daca vor cu noi sau nu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .