STENOGRAME din ședința PNL: “Dragă Florin, tu ești cauza problemelor!” Liderii PNL s-au reunit, marți seara, in ședința conducerii pentru a decide flexibilizarea mandatului astfel incat premierul pe care il vor propune la consultari la Cotroceni sa poata negocia și cu PSD și cu USR formarea unei majoritați. Președintele PNL Florin Cițu a fost contestat de fața cu ceilalți lideri de unul dintre cei mai […] The post STENOGRAME din ședința PNL: “Draga Florin, tu ești cauza problemelor!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Politic Național (BPN) al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar…

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Executiv al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar ca nu ar reuși…

- Președintele PNL Florin Cițu, cel care a și condus, de altfel, delegația PNL ce a participat, luni, la consultarile de la Cotroceni, a declarat ca liberalii vor incerca sa faca o alta majoritate in perioada urmatoare. “Cand vom avea majoritate, vom prezenta și o propunere de premier”, a spus Cițu in…

- Florin Cițu a avut o intalnire scurta, luni, cu președintele Klaus Iohannis. Premierul a parasit sediul de la Cotroceni dupa numai jumatate de ora. Premierul Florin Cițu a fost chemat la Cotroceni la ora 12.30, la intalnirea cu președintele, pe tema crizei guvernamentale. Președintele a intervenit,…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara a crescut tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, apropiatul premierului…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara crește tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, propunerea și apropiatul…

- Atmosfera este tot mai apasatoare in Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza…

- Atmosfera este tot mai apasatoare Partidul Național Liberal. Președintele PNL, Ludovic Orban nu va fi prezent azi la ședința BPN a PNL anunțata aseara tarziu de premierul Florin Cițu, spun surse liberale. In ședința de azi, despre care Ludovic Orban a spus ca a fost anunțat printr-un sms, urmeaza sa…