Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, il taxeaza pe Nicolae Ciuca, președintele PNL, pentru schimbarea radicala de discurs in privința datei alegerilor prezidențiale. Tudose publica o inregistrare video din 2 iunie, cand Ciuca afirma ca data alegerlor prezidențiale a fost deja stabilita in septembrie. „Coerența!…

- Liderii PSD si PNL s au reunit in sedinta coalitiei de guvernare pentru a stabili data alegerilor prezidentiale, insa nu s a ajuns la niciun consens. O noua runda de discutii va avea loc vineri, conform surselor din coalitie.In sedinta coalitiei, cei de la PSD au propus datele 29 septembrie primul tur…

- Liderii PSD și PNL se reunesc, marți, pentru a stabili definitiv data alegerilor prezidențiale. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca joi va fi adoptat actul normativ privind organizarea scrutinului, iar pe masa au ramas doua variante: 15 sau 29 septembrie.

- Doi vicepreședinți PNL au declarat ca și-ar dori ca partidul sa iasa de la guvernare. Deputatul Robert Sighiartau și Adrian Cozma susțin “ruperea” partidului din actuala coalitie cu social-democratii, in vederea alegerilor prezidențiale. Liderii PNL susțin ieșirea de la guvernare Vicepreședintele PNL,…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, in februarie 2024, calendarul alegerilor din acest an. S-a cazut de acord cu organizarea alegerilor prezidențiale in septembrie și a parlamentarelor in decembrie. Cu toate ca a fost adoptata inclusiv o lege pentru devansarea datei alegerilor prezidențiale și…

- Liderii PSD și PNL urmeaza sa stabileasca miercuri, intr-o ședința a coaliției, data alegerilor prezidențiale. Intalnirea ar urma sa aiba loc pe seara, in jurul orei 18.30, cel mai probabil la Vila Lac. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarșit de an, in noiembrie-decembrie.

- Noua ore au jucat ping-pong cu candidatura la București, 5 ore s-au chinut sa-l faca pe doctor sa se retraga singur. In pauze, Ciolacu a incercat sa-l ia pe Ciuca la sentiment și sa-i vorbeasca despre binele alianței și viitorul țarii. Sfatuit de liberalii cu experiența politica, generalul s-a ținut…

- Liderii aliantei electorale PSD-PNL au stabilit, intr-o sedinta desfasurata la Palatul Victoria vreme de peste trei ore, ca depunerea candidaturii lui Catalin Cirstoiu pentru functia de primar general al Capitalei sa aiba loc, luni, la inceputul saptamanii viitoare, au precizat surse politice pentru…