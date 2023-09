Stenograme din ședința cu scântei a PNL: Nicule, tu ești frate cu Marcel! Stenograme incendiare din ședința Biroului Politic Național al PNL. In ciuda votului in favoarea angajarii raspunderii guvernului Ciolacu pe masurile fiscal-bugetare, lideri ai partidului au formulat critici dure legate de faptul ca PNL ar fi devenit o anexa a PSD. Nu mai puțin de 20 de președinți județeni au luat cuvantul și i-au criticat pe […] The post Stenograme din ședința cu scantei a PNL: Nicule, tu ești frate cu Marcel! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

