- Deficitul bugetar starnește tensiuni la varful coaliției. Potrivit unor stenograme publicate de Antena 3, liderii PSD, PNL și UDMR s-au contrat puternic in ședința in care s-a discutat despre masurile de austeritate cum ar fi interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat sau blocarea angajajarilor…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Liderii coaliției de guvernare – Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu s-au intalnit, luni dimineața, la Guvern pentru a discuta planul de austeritate. Guvernul vrea sa ia masuri drastice privind salarizarea angajaților din sectorul bugetar. Se suspenda angajarile la stat, salariile bugetarilor inghețate…

- Pe agenda ședinței coaliției de astazi se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul viitor, la care s-au adaugat și discuțiile in contradictoriu…

- Pe agenda ședinței coaliției de astazi se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul viitor, la care s-au adaugat și discuțiile in contradictoriu…

- Ședința coaliției are loc marți, la ora 13.00, potrivit Realitatea PLUS. Pe agenda coaliției se afla reforma pensiilor, care trebuia deja finalizata, precum și modul de calculare al pensiilor, promis deja de ministrul Marius Budai. Alte subiecte pe agenda coaliției sunt rotativa și alegerile de anul…

- Sedința a durat aproximativ o ora și a avut loc la sediul PSD din Bulevardul Kiseleff. La eveniment au fost prezenți liderii partidului și mai mulți miniștrii social-democrați ai Coaliției de guvernare. Vorbim, practic, despre o noua ședința la PSD cu aproximativ 3 luni inainte de rotativa din luna…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, miercuri seara, in ședința Coaliției, ca secretarul de stat in Ministerul Educatiei Florin Lixandru, lasat fara atribuții de ministrul Ligia Deca sa fie repus in drepturi. Surse din Coaliția de guvernare susțin ca premierul Nicolae Ciuca ar fi spus in ședința…