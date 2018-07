Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea reactioneaza la stenogramele aparute in presa, in care sunt redate comenzile primite de politistul Bogdan Gigina, cel care a murit intr-un accident de motocicleta in timp ce deschide coloana oficiala a ministrului. Oprea sustine ca stenogramele nu sunt din ziua accidentului…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Nationala si ministru al Afacerilor Interne, pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul politistului Bogdan…

